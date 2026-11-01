В Кызыле 7 ноября планируют похоронить останки предпринимательницы Марины О., исчезнувшей во время поездки в Москву в 2006 году. О предстоящей траурной церемонии сообщает rg.ru со ссылкой на источник.

На момент исчезновения женщине было 35 лет. Дома в Тыве её ждали супруг и двое детей. Близкие, друзья и волонтёры продолжали поиски на протяжении двух десятилетий, не зная, что Марина стала жертвой убийства. Её муж так и не дождался раскрытия преступления — он скончался от онкологического заболевания.

Установить судьбу пропавшей удалось благодаря новым криминалистическим исследованиям. Ещё весной 2006 года в Москве обнаружили расчленённые останки неизвестной женщины. Экспертиза показала, что причиной смерти стало удушение, однако определить личность погибшей тогда не смогли.

Спустя 20 лет специалисты выявили ДНК-профиль одного из предполагаемых участников преступления. Дополнительную информацию предоставили свидетели, рассказавшие, к кому женщина собиралась отправиться во время пребывания в столице.

По версии следствия, Марина остановилась у знакомых земляков. Один из мужчин изнасиловал её, после чего вместе с сообщниками совершил убийство и похитил имущество. Чтобы избавиться от улик, подозреваемые расчленили тело и вывезли останки в разные районы Москвы. В октябре 2026 года правоохранители задержали троих фигурантов дела.

В Тыве известие о судьбе предпринимательницы потрясло её знакомых. Они вспоминают Марину как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.

Ранее Life.ru рассказывал о раскрытии убийства 16-летней школьницы во Владимирской области. Преступление произошло в 2005 году, а установить обвиняемого спустя два десятилетия помогли повторные экспертизы и обнаруженный на вещественных доказательствах ДНК-профиль.