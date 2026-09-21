В Магнитогорске раскрыли схему с незаконным оформлением сотни сим-карт

Не менее 100 сим-карт за месяц оформили в Магнитогорске на граждан без их ведома и присутствия, после чего номера использовались для вывода нелегально полученных денег. О пресечении схемы сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, её организовал управляющий сетью салонов сотовой связи. Для этого он привлёк директоров пяти офисов и продавца-консультанта.

В Магнитогорске возбудили дело из-за незаконной регистрации более 100 сим-карт. Видео © Telegram / Ирина Волк

Персональные данные граждан мужчина, как утверждает МВД, покупал на различных сайтах и в мессенджерах, а затем передавал подчинённым. Те через рабочие кабинеты регистрировали на этих людей сим-карты без их фактического присутствия.

Активированные номера курьерской службой отправляли в Челябинск. По данным полиции, впоследствии их использовали для вывода денежных средств, полученных преступным путём. За выполнение «плана» предполагаемый организатор получал вознаграждение, а остальные участники — премии от компании за якобы новых абонентов.

Следователь СЧ СУ УМВД России по Магнитогорску возбудил уголовное дело по части третьей статьи 272 УК РФ. Правоохранители устанавливают все обстоятельства предполагаемой схемы и других причастных к ней лиц.

Ранее Life.ru писал о ликвидации сети для мошеннических обзвонов в Волгограде и Уфе. Тогда правоохранители изъяли более 4,5 тысячи сим-карт, а среди задержанных оказались в том числе регистраторы номеров и курьеры.