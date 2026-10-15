В Малайзии пассажир пытался тайно провезти трёх живых обезьянок в сумке

В международном аэропорту Малайзии Куала-Лумпура в багаже пассажира обнаружили трёх живых обезьян, которых он пытался тайно провезти на самолёте. Мужчину сняли с рейса, а животных передали специалистам, сообщает британское издание Need to Know.

В Малайзии мужчина спрятал трёх обезьян в сумке и попытался улететь. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /KL International Airport

Инцидент произошёл 6 сентября в первом терминале воздушной гавани во время планового рентгеновского досмотра. Сотрудник службы авиационной безопасности капрал Шахрул заметил на экране подозрительное содержимое обычной с виду сумки и сразу сообщил коллегам. При более тщательной проверке выяснилось, что внутри находятся приматы.

В Малайзии мужчина спрятал трёх обезьян в сумке и попытался улететь. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /KL International Airport

После необычной находки путешественника не допустили к вылету. Обнаруженных зверьков направили в ведение профильных малайзийских ведомств AKPS и PERHILITAN для дальнейшего разбирательства. В стране перевозка диких животных без соответствующих разрешений считается правонарушением.

Ранее сообщалось, что контрабандный груз из 223 редких животных изъяли у пассажира в аэропорту Дубая. Внимание сотрудников таможни привлёк чемодан, который никто не забрал. Досмотр выявил 129 ящериц, 36 скорпионов, 8 змей и 50 лягушек. Животные были разных размеров и видов. Таким образом, часть груза может подпадать под Конвенцию о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения.