В белорусском Могилёве неизвестный мужчина с предметом, похожим на пистолет, ограбил отделение банка и скрылся с деньгами на сумму около восьми тысяч местных рублей (примерно $2,6 тысячи). О происшествии сообщили в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Нападение произошло 26 ноября около 17:55. Мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал деньги на сумму около восьми тысяч белорусских рублей и скрылся.

На территории Могилёвской области введены специальные оперативные планы. К поискам налётчика подключились сотрудники подразделений криминальной милиции центрального аппарата МВД. Ситуацию взял под личный контроль министр внутренних дел республики.

А ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как 15-летний подросток поджёг банкомат в отделении банка на северо-востоке Москвы. Расследование ведётся по двум статьям Уголовного кодекса — за умышленную порчу имущества и хулиганство. В скором времени следствие планирует назначить комплекс необходимых экспертных исследований для установления всех значимых деталей произошедшего.