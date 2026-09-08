В Московском регионе ночью 9 сентября возможны заморозки

В Московском регионе в ночь с 8 на 9 сентября ожидается резкое похолодание. В Москве температура может опуститься до 2–4 градусов, а в Подмосковье — до 1–6 градусов, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По её словам, в отдельных районах области не исключены заморозки. Минусовую температуру до 2 градусов в ночные часы также прогнозируют в соседних Тверской, Смоленской и Калужской областях.

При этом днём воздух вновь заметно прогреется. В Москве ожидается до 20–22 градусов, а по области — от 18 до 23 градусов.

Ранее врач Марина Мелешина посоветовала готовиться к сезону простуд с помощью сбалансированного питания, вакцинации, соблюдения гигиены и защиты от переохлаждения. Она также рекомендовала не назначать себе витамины самостоятельно, а при подозрении на дефицит обратиться к врачу и сдать анализы.