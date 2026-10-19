В московской многоэтажке заметили леопарда, привезённого ради эффектных фото

В одной из московских многоэтажек обнаружили леопарда, которого привезли для частной фотосессии. Необычное мероприятие возмутило юриста и общественного деятеля Валерию Рытвину, оказавшуюся рядом с хищником. После публикации видео обстоятельствами произошедшего заинтересовались природоохранные ведомства, сообщает 360.ru.

По словам Рытвиной, всё случилось в субботу, 17 октября. Она участвовала в съёмках одной из программ, когда присутствующих попросили отойти в сторону из-за появления дикого животного. Сначала женщина предположила, что леопарда привезли для съёмок фильма.

В Москве проверят законность фотосессии с леопардом в жилом доме. Видео © 360.ru

«Мы стали выяснять, что происходит: неужели снимают фильм? Оказалось, что животное привезли для частной фотосессии по заказу девушки», — рассказала юрист.

Некоторое время хищника не выводили к посетителям. Однако, когда Рытвина направилась к выходу, она неожиданно столкнулась с леопардом прямо в дверях. Увиденное заставило её задуматься о безопасности людей и условиях содержания животного.

«В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств я узнала, что, предположительно, речь идёт о частной компании, которая предоставляет для съёмок и фотосессий двух леопардов и льва», — сообщила общественница.

Рытвина сняла происходящее на видео и опубликовала запись. По её словам, после этого с ней связались представители природоохранной прокуратуры и столичного Департамента природопользования.

Теперь специалистам предстоит установить, кому принадлежат животные, на каких основаниях они содержатся в частных руках и соблюдаются ли требования законодательства при организации подобных фотосессий. Юрист подчеркнула, что намерена следить за развитием ситуации и добиваться проверки условий содержания хищников.