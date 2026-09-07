Использовали как реквизит: В Москве изъяли львов у организаторов опасных фотосессий

Троих организаторов фотосессий со львами в Москве признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Каждому назначили штраф от 200 до 350 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы.

Хищников использовали в качестве реквизита во время культурно-зрелищных мероприятий. Участники таких съёмок при этом подвергались опасности. Животные относятся к видам, охраняемым международной конвенцией СИТЕС. Во время прокурорской проверки львов изъяли.

Фигурантов признали виновными по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ. Обвинение в суде поддерживала межрайонная природоохранная прокуратура Москвы. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

Хищников использовали в качестве реквизита во время культурно-зрелищных мероприятий. Фото © Telegram/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Львы относятся к видам животных, охраняемым международной конвенцией СИТЕС. Фото © Telegram/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Изъятых хищников передали в Пермский зоопарк. Сейчас они находятся под присмотром специалистов и получают необходимый уход.

В августе в Москве произошла похожая история: 65-летняя женщина держала в квартире около 30 экзотических животных и вместе с дочерью использовала их для заработка на фотосессиях. Среди её питомцев были кайман, удав, лиса, птицы и собаки.