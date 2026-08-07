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7 августа, 12:15

Заработок на экзотике: Зачем 65-летняя москвичка держала в квартире каймана, лису, удава и полярную сову

SHOT: Москвичка держала 30 зверей в квартире для заработка на фотосессиях

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стало известно, зачем 65-летняя москвичка держала в своей 51-метровой квартире 30 экзотических животных. Пенсионерка вместе с дочерью разводила каймана, удава, лису, 10 собак, сов и попугаев для заработка на фотосессиях — продавала и сдавала зверей в аренду, пишет SHOT.

Стало известно, зачем 65-летняя москвичка держала каймана, лису и удава в квартире. Видео © Life.ru

Соседи 10 лет жаловались на запах и антисанитарию: животных не выгуливали, отходы не убирали, на лестничной клетке завелись тараканы. Жалобы дошли до суда.

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Напомним, Таганский суд Москвы постановил, что пенсионерка обязана освободить свою квартиру от большинства экзотических питомцев, которых она держала у себя более десяти лет. Из материалов дела следует, что на жилплощади размером менее 52 кв. м одновременно содержалось около трёх десятков животных: среди них были крокодиловый кайман, императорский удав, лиса, десять собак и 13 особей птиц. Соседи регулярно жаловались на резкий запах, появление насекомых и несоблюдение санитарных правил.

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Александра Мышляева
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