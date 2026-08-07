Заработок на экзотике: Зачем 65-летняя москвичка держала в квартире каймана, лису, удава и полярную сову

Стало известно, зачем 65-летняя москвичка держала в своей 51-метровой квартире 30 экзотических животных. Пенсионерка вместе с дочерью разводила каймана, удава, лису, 10 собак, сов и попугаев для заработка на фотосессиях — продавала и сдавала зверей в аренду, пишет SHOT.

Стало известно, зачем 65-летняя москвичка держала каймана, лису и удава в квартире. Видео © Life.ru

Соседи 10 лет жаловались на запах и антисанитарию: животных не выгуливали, отходы не убирали, на лестничной клетке завелись тараканы. Жалобы дошли до суда.

Напомним, Таганский суд Москвы постановил, что пенсионерка обязана освободить свою квартиру от большинства экзотических питомцев, которых она держала у себя более десяти лет. Из материалов дела следует, что на жилплощади размером менее 52 кв. м одновременно содержалось около трёх десятков животных: среди них были крокодиловый кайман, императорский удав, лиса, десять собак и 13 особей птиц. Соседи регулярно жаловались на резкий запах, появление насекомых и несоблюдение санитарных правил.