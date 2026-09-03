В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень опасности из-за тумана

В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого тумана. Предупреждение будет действовать в ночь на 4 сентября и утром пятницы.

Как сообщили в Гидрометцентре России, местами возможны ухудшение видимости и туман. Ограничения будут действовать с 23:00 мск до 08:00 мск 4 сентября.

Предстоящей ночью в столичном регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура в Москве составит +11…+13 градусов, в Подмосковье — от +8 до +13 градусов.

Днём пятницы в столице также сохранится преимущественно сухая погода. В Московской области местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +20…+22 градусов в Москве и до +18…+23 градусов по области.

Ранее сообщалось, что предстоящая зима в России будет отличаться резкими переменами погоды. Холодные периоды и гололёд станут сменяться продолжительными оттепелями. Особенности предстоящего сезона уже сейчас можно определить. Погодные условия будут меняться волнами: после похолоданий ожидаются периоды более мягкой температуры.