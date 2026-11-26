В Москве и Ульяновске силовики задержали семерых участников группировки «Орловские». Всем фигурантам предъявили обвинения в участии в деятельности экстремистской организации, сообщили в региональных управлениях МВД и Следственного комитета.

Видео © Telegram/Ульяновская полиция

По версии следствия, обвиняемые собирали деньги в так называемый «общак», из которого оказывали материальную поддержку заключённым ульяновских колоний. Кроме того, фигуранты вовлекали молодёжь в криминальные разборки и организовывали встречи с представителями других запрещённых группировок.

Фото © Telegram/Ульяновская полиция

В операции участвовали сотрудники подразделения МВД по борьбе с организованной преступностью, следователи и бойцы Росгвардии. Сейчас правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды предполагаемой противоправной деятельности. Следствие намерено ходатайствовать об избрании обвиняемым мер пресечения.

Фото © Telegram/Ульяновская полиция

Название группировки уже фигурировало в материалах о перестрелке в Ульяновске в марте 2014 года, когда ранения получили двое мужчин. Одной из возможных причин нападения местные СМИ называли конфликт из-за пассажирских перевозок. В сентябре 2026 года расследование возобновили после явки с повинной одного из предполагаемых участников нападения.

В июне прошлого года в Ульяновске арестовали одного из лидеров группировки «Центр Камаз». По данным полиции, 38-летний мужчина привлекал молодых людей к противоправной деятельности. Несколько месяцев фигурант находился в федеральном розыске.