В Ульяновске арестовали лидера группировки «Центр Камаз»

Одного из главарей преступной группировки «Центр Камаз», который находился в розыске, арестовали в Ульяновске. Как сообщили в УМВД России по региону, ОПГ привлекала местную молодёжь к противоправным действиям.

В Ульяновске задержан один из лидеров группировки «Центр-Камаз». Фото © Telegram / Ульяновская полиция

«По оперативным данным, задержанный является лидером одного из звеньев так называемой ОПГ «Центр Камаз», занимающейся привлечением молодых людей к совершению противоправных действий на территории областного центра», — говорится в сообщении.

В феврале 2025 года 38-летний мужчина скрылся от правоохранительных органов при задержании других фигурантов, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Он постоянно менял место жительства, скрываясь то на территории Ульяновска, то за пределами региона. Его удалось задержать при совместной работе сотрудников УМВД РФ, бойцов Росгвардии и следователей регионального СУ СК.

Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Также было задержано ещё 26 участников группировки «Центр Камаз».