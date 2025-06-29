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29 июня, 14:03

Тайская полиция разоблачила банду россиян, занимавшихся пытками и вымогательством

Mash: Банду из РФ с фейковым журналистом задержали в Таиланде за вымогательство

Банда россиян, которая занималась вымогательством. Обложка © Telegram / Mash

Банда россиян, которая занималась вымогательством. Обложка © Telegram / Mash

Российскую банду вымогателей задержали в Таиланде. Главным подозреваемым стал петербуржец Давид Бланка, выдававший себя за журналиста. Об пишет телеграм-канал Mash.

Группа, возглавляемая жителем Санкт-Петербурга Давидом Бланкой, занималась пытками и грабежом российских туристов. Как установили следователи, Бланка использовал поддельное удостоверение журналиста и фальшивые документы, включая загранпаспорта и дипломы.

Один из членов банды. Видео © Telegram / Mash

Жертвой банды стал россиянин Антон, которого избивали и угрожали отрезать палец за отказ выплатить 500 тысяч рублей. Преступники ворвались в номер к пострадавшему и жестоко избили его. После этого Бланк забрал все сбережения жертвы и попытался скрыться. Но его планы рухнули, когда за ним пришли полицейские.

Бланка попытался скрыться, но был задержан с разбитой головой на заправке. Он сообщил правоохранителям о своём похищении. Якобы его девушка заплатила за освобождение Rolex стоимостью 600 тысяч бат и перевела около 4 миллионов рублей в биткоинах.

Пострадавший Антон также оказался в полиции — его обвиняют в порче имущества и нарушении визового режима. Двум другим предполагаемым участникам группировки — Евгений Л. и Иоанн Б. — удалось бежать из страны до ареста.

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Алиса Хуссаин
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