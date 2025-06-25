Суд вынес приговоры двум участникам банды Басаева* за нападение в Чечне

За нападение на российских военнослужащих в Чечне в 1999 году членов банды Шамиля Басаева* и Эмира Хаттаба* — Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова — приговорили к 21 и 24 годам лишения свободы. Они виновны в гибели 15 военных. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Согласно материалам дела, оба обвиняемых вступили в состав банды Басаева* и Хаттаба*, которая 4 октября 1999 года организовала засаду на военнослужащих войсковой части 34605 в станице Червленной Шелковского района. В результате вооружённого нападения, в котором участвовали около 400 боевиков, погибли 15 российских военных, а ещё 28 получили ранения различной степени тяжести. Нападение было осуществлено с использованием автоматов Калашникова, гранатомётов и взрывных устройств.

Ранее Life.ru сообщал, что участника ОПГ «Северские», которая с 90-х годов держала в страхе Сергиев Посад, приговорили к 24 годам лишения свободы. Бандита Андрея Воронина признали виновным в участии в устойчивой вооружённой группе и совершении ряда тяжких преступлений.