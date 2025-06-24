Россиянку осудили за смерть упавшей в кипящую кастрюлю дочери

Восемь месяцев ограничения свободы — такой приговор вынес суд жительнице дагестанского Хасавюрта, чья малолетняя дочь погибла от ожогов. Смерть ребёнка наступила после падения в кипящий бульон. Информацию об этом решении суда предоставила пресс-служба СКР по региону.

«Доказательства, собранные Хасавюртовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Республике Дагестан, признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице», — сообщили в ведомстве.

В СК добавили, что женщина признана виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Следственные органы и суд установили, что 6 января 2025 года подсудимая, находясь в своём жилище, пренебрегла элементарными правилами безопасности. Она оставила на полу электрическую кастрюлю, в которой был кипящий бульон, в непосредственной близости от своей малолетней дочери. Ребёнок, оставленный без присмотра, поскользнулся и упал в кастрюлю, что привело к получению тяжелейших ожогов.

Несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь и последующую госпитализацию, обвиняемая отказалась от стационарного лечения. Следствием такого решения стало отсутствие необходимой квалифицированной медицинской помощи, и 12 февраля 2025 года девочка скончалась.