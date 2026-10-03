В Москве полуторагодовалый ребёнок отравился препаратом для похудения

В Москве полуторагодовалый мальчик отравился лекарством для снижения веса. По версии его матери, ребёнок сам сделал себе укол с препаратом, сообщает Telegram-канал «База».

Малыша привезли в больницу с рвотой и сильной слабостью. Женщина рассказала, что принимала препарат «Тирзетта» и хранила его в холодильнике.

В какой-то момент шприц с лекарством оказался там, где до него смог дотянуться ребёнок. Мальчик взял его и ввёл себе всё содержимое — 10 миллиграммов.

Самочувствие малыша резко ухудшилось почти сразу. Его тошнило, он слабел и всё время просил воды, но каждый глоток снова вызывал рвоту. Мать вызвала скорую, и ребёнка срочно отвезли в стационар.

Сейчас за состоянием мальчика следят врачи.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве погиб годовалый ребёнок, выпавший из окна квартиры на 23-м этаже. Трагедия случилась в доме на Новочерёмушкинской улице. О гибели мальчика, родившегося в 2025 году, сообщили в столичной прокуратуре.