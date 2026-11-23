Более 200 предпринимателей, руководителей и специалистов по подбору персонала собрались на первой HR-биеннале в Москве. Мероприятие организовал конкурс «Лидеры России» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Встреча прошла 23 ноября в Центре «Зотов». Её участники не только обсуждали современные методы работы с персоналом, но и самостоятельно испытывали инструменты оценки сотрудников и команд. За онлайн-трансляцией следили более 2500 зрителей.

Главной особенностью биеннале стал необычный взгляд на кадровую работу через искусство. Организаторы предложили рассматривать каждого сотрудника как отдельное произведение, а формирование команды сравнили с созданием выставочной экспозиции, где важны и индивидуальные качества, и окружение.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин подчеркнул, что накопленные за восемь лет методы оценки специалистов должны быть доступны не только участникам государственных конкурсов, но и обычным компаниям.

«И в искусстве, и в кадровой работе важно увидеть скрытый потенциал человека, понять, в каком окружении он сможет раскрыться, и создать для этого подходящую среду», — отметил Бетин.

В Москве прошла первая HR-биеннале с участием более 200 экспертов. Фото © Представлено для Life.ru

Одной из главных тем стало наставничество. Исполнительный директор департамента обучения и развития Сбера Мария Мирова рассказала, что в систему взаимного развития банка вовлечены более 40 тысяч сотрудников. По её словам, новички, получающие поддержку наставников, быстрее достигают необходимой эффективности, выше оценивают свою работу и лучше понимают, как могут влиять на общий результат.

Опытом изучения отношений внутри коллективов поделилась директор по развитию человеческого капитала Т-Банка Анна Орлова. Совместное исследование компании с экономическим факультетом МГУ показало, что сотрудники хорошо доверяют коллегам внутри своих команд, однако взаимодействие между разными подразделениями требует улучшения.

Первоначально результаты вызвали сомнения даже у самих специалистов банка. Технологи и аналитики перепроверили исходные данные и убедились в статистической значимости выводов. Исследование заняло около полутора лет, а теперь показатели доверия включены в аналитические панели руководителей.

Программа HR-биеннале состояла из трёх тематических блоков. В «Портрете» обсуждали индивидуальные компетенции работников, в «Окружении» — подбор эффективных команд, а в «Экспозиции» — корпоративную культуру и её развитие в условиях распространения искусственного интеллекта.

В дискуссиях участвовали специалисты Сбера, Т-Банка, РЖД, Яндекса, Росатома и других организаций. Представители бизнеса и кадровых служб также познакомились с разработанными Президентской платформой инструментами диагностики профессионального и управленческого потенциала.

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года. За это время на участие в нём поступило более миллиона заявок из России и 150 других стран, а свыше 700 участников получили назначения на высокие должности.

Ранее Life.ru сообщал, что около пяти тысяч добровольцев прошли подготовку в рамках гуманитарных инициатив «Лидеров России». С осени 2024 года участники программы из разных регионов страны готовились к работе в гуманитарных и госпитальных миссиях. Инициатива постепенно распространилась на несколько федеральных округов, к ней также присоединились государственные и муниципальные служащие.