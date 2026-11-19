Около пяти тысяч добровольцев из разных регионов России с осени 2024 года прошли подготовку перед отправкой в гуманитарные и госпитальные миссии. В организации инструктажей участвуют победительницы шестого сезона конкурса «Лидеры России» Надежда Перегудова и Ирина Гончарова. Об этом сообщила президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Каждую субботу будущие волонтёры собираются в представительстве Югры, где знакомятся друг с другом, изучают предстоящие задачи и правила безопасности. Нередко участники приезжают из разных регионов и впервые видят своих будущих напарников непосредственно перед поездкой. Поэтому важная часть подготовки — научиться действовать сообща.

«По субботам в представительство Югры приезжают люди из разных регионов, часто они впервые встречаются только перед отправлением. Во время инструктажа им нужно познакомиться, понять предстоящие задачи и начать действовать как одна группа», — рассказала Перегудова.

Поездки организует Гуманитарный добровольческий корпус. Его участники помогают жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также работают в госпиталях других российских регионов. Сама Гончарова в 2024 году побывала в госпитале Ростовской области, где сопровождала раненых после реанимации, помогала медикам во время перевязок и поддерживала бойцов.

Подготовка добровольцев проходит в рамках проекта «Доброслужащий», который появился в Югре в 2024 году при поддержке губернатора Руслана Кухарука. Позднее инициативу распространили на Уральский федеральный округ, а затем к ней начали присоединяться государственные и муниципальные служащие со всей страны.

Участники проекта добровольно перечисляют часть зарплаты на работу Гуманитарного добровольческого корпуса, участвуют в благотворительных акциях и во время отпусков лично отправляются помогать людям. Перегудова присоединилась к инициативе в апреле 2025 года, а Гончарова впоследствии возглавила департамент административно-правового обеспечения и взаимодействия с органами власти Ассоциации «Добро.рф».

Ранее Life.ru рассказывал о создании десяти добровольческих медицинских отрядов при окружных и флотских госпиталях. По словам замминистра обороны Анны Цивилёвой, в их состав входят опытные специалисты, которые помогают лечить раненых военнослужащих. Ещё одним примером работы добровольцев стала помощь эвакуированным из Алёшек семьям в Краснодарском крае. Волонтёры встречали прибывших, помогали им с багажом, заселением и оформлением документов. Отдельное внимание уделяли маломобильным гражданам и семьям с детьми.