Медицинская служба в зоне специальной военной операции укомплектована как минимум на 96%. Об этом статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилёва рассказала в интервью «Известиям». Для усиления помощи военнослужащим к работе также привлекают опытных специалистов из гражданских больниц.

«В настоящее время общая укомплектованность медицинской службы в зоне проведения СВО поддерживается на уровне не ниже 96 %», — сообщила замминистра.

По словам Цивилёвой, при окружных и флотских госпиталях уже сформированы десять добровольческих медицинских отрядов. В их состав входят высококвалифицированные специалисты, которые непосредственно в зоне спецоперации оказывают помощь раненым военнослужащим.

Кроме того, в 2026 году Минобороны совместно с Минздравом организовало набор врачей и среднего медицинского персонала на специальные контракты сроком один год. Эта работа ведётся в рамках выполнения поручений главы военного ведомства Андрея Белоусова, данных на расширенном заседании коллегии Минобороны в декабре 2025 года.

Ранее Life.ru рассказывал, как медсестра Юлия Семёнова два года добивалась отправки в зону СВО и в итоге начала работать в подземном госпитале морской пехоты. Женщине долго отказывали, поскольку её муж уже находился на передовой, а дома оставался 12-летний сын. Однако в декабре 2025 года она добилась своего и теперь помогает спасать раненых бойцов в медицинском комплексе, где оборудованы операционная, рентгеновский кабинет и УЗИ.