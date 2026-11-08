Медсестра Юлия Семёнова два года пыталась попасть на службу в госпиталь морской пехоты, однако ей отказывали из-за семейных обстоятельств: муж уже находился в зоне СВО, а дома оставался 12-летний сын. Несмотря на это, женщина добилась своего и с декабря 2025 года помогает раненым военнослужащим в подземном медицинском комплексе. Свою историю она рассказала корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой.

Медсестра Семёнова с декабря 2025 года служит в госпитале морпехов. Видео © RT

До начала службы Семёнова несколько лет занималась гуманитарной помощью. С 2022 года она участвовала в поддержке военнослужащих, а в 2023-м сама оказалась под ракетным обстрелом в Белгороде. Пережитое не заставило женщину отказаться от намерения работать военным медиком.

Теперь её рабочее место находится под землёй, куда эвакуационные группы доставляют раненых с передовой. Среди пациентов — военнослужащие с осколочными и минно-взрывными травмами, которым требуется срочная медицинская помощь. Врачи проводят первичную диагностику, стабилизируют состояние бойцов и при необходимости выполняют операции.

Несмотря на расположение госпиталя, его оснащение позволяет проводить полноценные медицинские процедуры. Главный хирург группировки войск «Центр» Виктор Чупряев рассказал, что в комплексе оборудованы операционная, рентгеновский кабинет и УЗИ. Это позволяет врачам оперативно оценивать тяжесть повреждений и выбирать необходимую тактику лечения.

По словам хирурга, характер ранений во многом зависит от обстоятельств их получения. При контактном подрыве на боеприпасе чаще страдают ноги, тогда как атаки беспилотников могут приводить к повреждениям головы, рук и грудной клетки.

«Если они получают минно-взрывное ранение — это контактный подрыв на боеприпасе, — нижние конечности страдают. Если в результате воздействия дрона, то это голова, верхние конечности, грудь», — объяснил Чупряев.

Работа подземного госпиталя организована так, чтобы раненые могли получить необходимую помощь до дальнейшей эвакуации. При этом медики вынуждены учитывать не только тяжесть травм, но и обстановку на поверхности, от которой зависит возможность безопасной транспортировки пациентов.

Ранее Life.ru рассказывал о фельдшере морской пехоты с позывным Тихий, который за четыре месяца спас более 40 военнослужащих в Сумской области. Боец 145-го полка морской пехоты группировки «Север» занимался оказанием первой помощи и эвакуацией раненых с передовой. По его словам, чаще всего медикам приходилось сталкиваться с последствиями атак FPV-дронов и миномётных обстрелов. После стабилизации состояния пострадавших направляли в тыловые подразделения для дальнейшего лечения. Свой первый серьёзный опыт работы с боевыми ранениями фельдшер получил вскоре после окончания академии летом 2025 года.