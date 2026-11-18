В Москве 17 ноября прошёл XV Международный форум «Корпоративное волонтёрство». Его итоги представили организаторы мероприятия.

В Москве прошёл XV Международный форум «Корпоративное волонтёрство». Фото © Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Главной темой встречи стала концепция «Компании Людей: объединяя усилия», посвящённая участию бизнеса в решении общественных задач. Форум организовали Национальный совет по корпоративному волонтёрству (НСКВ), Ассоциация менеджеров и Общественная палата Москвы.

В Москве прошёл XV Международный форум «Корпоративное волонтёрство». Фото © Пресс-служба Ассоциации менеджеров

К обсуждению присоединились представители коммерческих структур, органов власти, некоммерческих организаций и экспертного сообщества. Открывая пленарное заседание, президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин напомнил, что движение зарождалось 15 лет назад благодаря личным инициативам сотрудников, а сегодня превратилось в важную составляющую социальной ответственности предприятий.

В Москве прошёл XV Международный форум «Корпоративное волонтёрство». Фото © Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Масштабы этой деятельности обозначила председатель НСКВ Ирина Жукова. Согласно приведённой ею статистике, в добровольческих проектах участвуют в среднем 18,5% работников компаний, входящих в совет. При этом экономический вклад такого движения за 2025 год, по оценке организации, достиг 465 млрд рублей. Жукова подчеркнула, что опыт бизнеса, профессиональные навыки коллективов и присутствие предприятий в регионах становятся значимыми ресурсами для поддержки местных сообществ.

В Москве прошёл XV Международный форум «Корпоративное волонтёрство». Фото © Пресс-служба Ассоциации менеджеров

В Москве прошёл XV Международный форум «Корпоративное волонтёрство». Фото © Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Отдельное внимание участники уделили влиянию благотворительных инициатив на отношения внутри трудовых коллективов. Директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга» Антонина Приезжева рассказала о шестилетней работе центра «Вселенная добра», объединившего представителей разных направлений бизнеса.

В Москве прошёл XV Международный форум «Корпоративное волонтёрство». Фото © Пресс-служба Ассоциации менеджеров

«За шесть лет волонтёрский центр Газпром-Медиа Холдинга «Вселенная добра» объединил множество сотрудников из разных направлений бизнеса. Сегодня волонтёрство стало важной частью жизни Холдинга. Мы видим, что сотрудники, участвующие в добровольческих проектах, выше ценят свою компанию и чаще рекомендуют её в качестве работодателя. Для развития движения мы придерживаемся трёх принципов: предлагаем коллегам разные форматы участия, благодарим их за инициативу и вклад, поддерживаем волонтёрские акции. Для нас важно, чтобы желание сотрудников помогать находило отклик в реальных потребностях тех, кому нужна поддержка. Именно так добровольческие инициативы приносят наибольшую пользу», — отметила она.

В Москве прошёл XV Международный форум «Корпоративное волонтёрство». Фото © Пресс-служба Ассоциации менеджеров

В деловую программу вошли обсуждения семейного добровольчества, поддержки разных поколений и формирования чувства сопричастности. Эксперты также рассмотрели особенности работы предприятий в небольших городах, где особенно важно учитывать запросы местных жителей и выстраивать долгосрочное сотрудничество.

В Москве прошёл XV Международный форум «Корпоративное волонтёрство». Фото © Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Среди других направлений оказались общественные проекты в сфере культуры, управление персоналом и международное гуманитарное взаимодействие. Участники говорили о том, как перейти от единичных благотворительных акций к системной деятельности, объединяющей бизнес, государственные институты и НКО.

Своим опытом на площадке делились представители «Газпром-Медиа Холдинга», «Альфа-Капитала», «Вкусно — и точка», Сбербанка, Росатома, Rostic’s, «Норникеля», «Уральской Стали», «Филип Моррис Интернэшнл» в России, «Металлоинвеста», «Сервье» и других организаций. Одним из центральных вопросов стало применение профессиональных компетенций работников за пределами их повседневных обязанностей. Особый акцент сделали на совместных усилиях компаний и общественных объединений, позволяющих развивать полезные инициативы на местах.

Завершилась встреча торжественной церемонией награждения победителей XII Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел». В этом году на рассмотрение жюри поступило 125 проектов от 86 отечественных предприятий. Лучшие практики определили в семи основных и шести специальных номинациях. Награды получили авторы наиболее эффективных программ в сфере корпоративного добровольчества.