В Москве определили лауреатов шестого сезона Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Итоги рассмотрели 10 ноября на заседании организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяны Голиковой.

Участники заседания подвели итоги заявочной кампании и утвердили список лауреатов. Отдельное внимание уделили дальнейшей поддержке финалистов и развитию представленных ими социальных инициатив.

В 2026 году премия установила рекорд по числу заявок. Организаторы получили 60 633 обращения из 155 стран мира, в том числе 5537 заявок в международном треке.

Премия объединяет добровольцев, некоммерческие организации, социально ориентированные компании и представителей территорий, которые реализуют общественно значимые проекты. Участников оценивают в нескольких категориях, включая «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория».

Шестой сезон проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Его организатором выступает Добро.рф, а учредителем — Федеральное агентство по делам молодёжи.

Торжественное награждение лауреатов запланировано на 5 декабря в Москве, в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Именно там представят победителей широкой публике.