Лауреаты первой степени седьмого сезона «Большой перемены» среди учеников 8–10-х классов получили по миллиону рублей. Награждение прошло 3 ноября во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Лауреатам второй степени вручили по 200 тысяч рублей, третьей — по 100 тысяч.

Награждение лауреатов. Фото © пресс-служба «Большой перемены»

Награждение лауреатов. Фото © пресс-служба «Большой перемены»

Денежные премии предусмотрены и для педагогов-наставников победителей — от 50 до 200 тысяч рублей в зависимости от категории награды ученика. Кроме того, они смогут пройти просветительскую программу от партнёров конкурса. Финал, открывшийся 28 октября, собрал 1500 старшеклассников из более чем 70 регионов России. В этом сезоне ученики могли выбрать индивидуальный или командный формат участия.

В церемонии награждения участвовал Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов. По его словам, конкурс помогает подросткам развивать способности в науке, искусстве, предпринимательстве и волонтёрстве.

Награждение лауреатов. Фото © пресс-служба «Большой перемены»

Награждение лауреатов. Фото © пресс-служба «Большой перемены»

«Победа в «Большой перемене» — это признание вашего труда, смелости и умения действовать сообща. Вы доказали, что не ждёте возможностей, а создаёте их и доводите важные дела до результата», — сказала заместитель директора «Орлёнка» Лариса Сайфутдинова.

Торжественное закрытие финала запланировано на 4 ноября. Трансляция будет доступна в официальном сообществе конкурса во «ВКонтакте». «Большая перемена» — проект Движения Первых, который проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее Life.ru рассказывал о запуске Школьной управленческой лиги, задания которой первыми опробовали финалисты «Большой перемены» в «Орлёнке». Победителями стали 84 школьника в составе 15 команд. Их наставниками станут финалисты конкурса «Лидеры России. Команда».