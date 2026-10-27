Пезешкиан поручил организовать фестиваль русской культуры в Тегеране

В Тегеране планируют провести фестиваль русской культуры, а российские журналисты смогут открыть постоянное представительство в иранской столице. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что уже дал необходимые поручения и получил положительный ответ от ответственных ведомств.

Об этом иранский лидер рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным 27 октября в Москве. По словам Пезешкиана, инициатива исходила от российской стороны, а Тегеран выразил готовность помочь с её реализацией.

«Я уже дал поручение, чтобы этим быстро занялись, и уже есть положительный ответ», — подчеркнул президент Ирана.

Одним из результатов станет открытие корреспондентского пункта ВГТРК в Тегеране. Как уточнил Пезешкиан, необходимые вопросы уже урегулированы, теперь сторонам осталось завершить организационные процедуры.

Отдельно обсуждается проведение фестиваля русской культуры. Иранские власти готовы принять российских артистов и других представителей творческих профессий. При этом точные даты мероприятия и его программа пока не объявлены.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях саммита Форума стран — экспортёров газа. Эта встреча стала второй за октябрь. В начале беседы российский лидер отметил, что рад вновь увидеться с коллегой.