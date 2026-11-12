В Москве пятеро мужчин под видом работодателей заманили 21-летнего парня на собеседование, где избили его и ограбили на 200 тысяч рублей. Подозреваемых задержали сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В Москве пятеро мужчин избили и ограбили переводчика под видом работодателей. Видео © МАКС / Петровка, 38

Молодой человек откликнулся на вакансию переводчика и договорился о встрече в торговом центре на Пресненской набережной. Однако разговор об условиях работы закончился конфликтом. По версии следствия, мужчины набросились на соискателя, избили его и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали телефон, деньги и документы.

Оперативники установили личности предполагаемых нападавших. Двоих задержали недалеко от места преступления, ещё троих нашли в квартире в 1-м Грайвороновском проезде. Возраст подозреваемых — от 19 до 26 лет.

При задержании полицейские изъяли похищенное имущество и предмет, напоминающий пистолет. Его направили на экспертизу, которая должна установить, является ли он оружием.

В отношении пятерых мужчин возбудили уголовное дело о разбое по части 2 статьи 162 УК РФ. Всех фигурантов заключили под стражу. В случае признания виновными им грозит до десяти лет лишения свободы.