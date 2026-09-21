В Москве суд взыскал с клиники ЭКО 10,7 млн рублей в пользу эмбриолога

Московский городской суд оставил в силе решение о взыскании с клиники репродукции и ЭКО более 10,7 миллиона рублей в пользу женщины-эмбриолога. Спор возник из-за выплаты авторского вознаграждения за служебные изобретения, которые использовало медучреждение.

Женщина работала старшим эмбриологом и стала автором разработок в области репродуктологии, клинической эмбриологии и генетики. Она неоднократно просила работодателя признать её право на вознаграждение и заключить соответствующий договор, однако соглашение оформлено не было.

После этого учёная обратилась в Пресненский районный суд Москвы. Первая инстанция частично удовлетворила её требования.

С клиники взыскали авторское вознаграждение, проценты на сумму задолженности, проценты за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда. Общая сумма составила 10 747 931 рубль.

Ответчик обжаловал решение, однако гражданская коллегия Мосгорсуда признала выводы первой инстанции законными и обоснованными. Решение вступило в законную силу.

Ранее Life.ru рассказывал, что суд обязал воронежский онкоцентр выплатить 2 млн рублей после гибели пациентки во время лучевой терапии. Женщину зажало между столом и аппаратом Teragam K-01 во время процедуры. Полученные травмы оказались смертельными, а родственник погибшей позже добился компенсации через суд.