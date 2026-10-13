В Москве суд взыскал с посольства Украины 8,6 млн рублей долгов за отопление

Посольство Украины обязали выплатить около 8,6 миллиона рублей за неоплаченное отопление в Москве. Арбитражный суд столицы полностью удовлетворил требования Московской объединённой энергетической компании (МОЭК), сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на судебные материалы.

Основную часть взыскания составляет задолженность за теплоснабжение с января по апрель 2026 года — более 7,9 миллиона рублей. Остальная сумма приходится на пени за просрочку платежей, начисленные с 21 февраля по 23 июля.

Иск энергетической компании поступил в арбитраж в августе. Спор возник вокруг договора, заключённого ещё 1 декабря 2009 года.

Причём это далеко не первая коммунальная задолженность украинского дипломатического представительства. С июля 2023 года московский суд удовлетворил уже 17 исков МОЭК, связанных с договорами на отопление и горячую воду.

По предыдущим судебным решениям с посольства взыскали около 54 миллионов рублей. С учётом нового постановления общая сумма достигла приблизительно 62,6 миллиона.

Первый иск энергетики подали летом 2023 года. Тогда компания потребовала почти 16 миллионов рублей за коммунальные услуги, предоставленные с февраля 2022-го по март 2023-го, включая штрафные начисления.

При этом украинское посольство не работает в России с 2022 года, а его представители не участвуют в судебных заседаниях. Долги продолжают взыскивать по ранее заключённым договорам.

Ранее Life.ru сообщал о взыскании с украинского посольства более 40 миллионов рублей коммунальных долгов. В августе 2025 года московский арбитраж уже рассмотрел серию исков МОЭК по неоплаченным счетам за тепло и горячую воду. Тогда выяснилось, что задолженность начала накапливаться ещё в феврале 2022 года.