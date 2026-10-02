Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября, 12:40

В России могут конфисковать активы нового главы ФИДЕ из-за финансирования ВСУ

«Ъ»: Генпрокуратура требует конфисковать активы главы FIDE Тимура Турлова

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Генеральная прокуратура России добивается изъятия имущества казахстанского бизнесмена Тимура Турлова, который на минувшей неделе возглавил Международную шахматную федерацию (FIDE). Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Административный иск заместитель генпрокурора подал в Тверской районный суд Москвы. Ответчиками, помимо самого Турлова, выступают управляющий его активами в России Аркадий Щукин и три компании — «В-Эмпирикал Холдинг Корп.», «Фридом Холдинг Корп.» и «Фридом финанс Европа Лтд».

Суть требований в базе суда не раскрывается, однако источники «Ъ» полагают, что цель иска — признать ответчиков экстремистами из-за поддержки ВСУ и обратить их имущество в доход государства.

По данным казахстанских и украинских СМИ, Турлов после отказа от российского гражданства в 2022 году вкладывал средства в Украину. Сообщалось, в частности, о пожертвовании в 1 млрд тенге (более 2 млн долларов) Посольству Украины в Казахстане и о переводе Freedom Holding 2 млн евро на закупку машин скорой помощи. Деньги шли через платформу UNITED24. Похожих «жертвователей» в России ранее уже признавали экстремистами.

Представители ответчика заявили «Ъ», что пока не знают точных деталей требований Генпрокуратуры, документы только изучаются. Собеседование сторон назначено на 15 октября.

Турлов пресёк протесты Федерации шахмат Украины из-за Подоляка в ФИДЕ
Турлов пресёк протесты Федерации шахмат Украины из-за Подоляка в ФИДЕ

Тимур Турлов — казахстанский предприниматель и инвестор, основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp., объединяющей брокерский, банковский, страховой и другие финансовые бизнесы. Родился в 1987 году, окончил Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского по специальности «экономика и управление». В 2008 году основал инвестиционную компанию Freedom Finance, а позднее объединил активы под брендом Freedom Holding Corp., чьи акции с 2019 года торгуются на Nasdaq. Турлов является крупнейшим акционером холдинга и также возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат. 26 сентября был избран главой FIDE.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • шахматы
  • FIDE (ФИДЕ — Международная шахматная федерация)
  • Казахстан
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar