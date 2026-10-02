В России могут конфисковать активы нового главы ФИДЕ из-за финансирования ВСУ

Генеральная прокуратура России добивается изъятия имущества казахстанского бизнесмена Тимура Турлова, который на минувшей неделе возглавил Международную шахматную федерацию (FIDE). Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Административный иск заместитель генпрокурора подал в Тверской районный суд Москвы. Ответчиками, помимо самого Турлова, выступают управляющий его активами в России Аркадий Щукин и три компании — «В-Эмпирикал Холдинг Корп.», «Фридом Холдинг Корп.» и «Фридом финанс Европа Лтд».

Суть требований в базе суда не раскрывается, однако источники «Ъ» полагают, что цель иска — признать ответчиков экстремистами из-за поддержки ВСУ и обратить их имущество в доход государства.

По данным казахстанских и украинских СМИ, Турлов после отказа от российского гражданства в 2022 году вкладывал средства в Украину. Сообщалось, в частности, о пожертвовании в 1 млрд тенге (более 2 млн долларов) Посольству Украины в Казахстане и о переводе Freedom Holding 2 млн евро на закупку машин скорой помощи. Деньги шли через платформу UNITED24. Похожих «жертвователей» в России ранее уже признавали экстремистами.

Представители ответчика заявили «Ъ», что пока не знают точных деталей требований Генпрокуратуры, документы только изучаются. Собеседование сторон назначено на 15 октября.

Тимур Турлов — казахстанский предприниматель и инвестор, основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp., объединяющей брокерский, банковский, страховой и другие финансовые бизнесы. Родился в 1987 году, окончил Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского по специальности «экономика и управление». В 2008 году основал инвестиционную компанию Freedom Finance, а позднее объединил активы под брендом Freedom Holding Corp., чьи акции с 2019 года торгуются на Nasdaq. Турлов является крупнейшим акционером холдинга и также возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат. 26 сентября был избран главой FIDE.