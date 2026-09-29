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Опубликовано 29 сентября, 10:27

Турлов пресёк протесты Федерации шахмат Украины из-за Подоляка в ФИДЕ

Новый президент Международной шахматной федерации Тимур Турлов (в центре). Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / FIDE - International Chess Federation

Новый президент Международной шахматной федерации Тимур Турлов (в центре). Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / FIDE - International Chess Federation

Новый президент Международной шахматной федерации Тимур Турлов заявил, что ему не требуется согласие Федерации шахмат Украины для назначения Михаила Подоляка вице-президентом ФИДЕ. Представитель украинской организации ранее публично выступил против этой кандидатуры.

Спор произошёл во время Генеральной ассамблеи ФИДЕ в Самарканде. В ответ на претензии Турлов указал, что согласование кандидатуры с национальной федерацией не является обязательным условием.

«Господин Подоляк является советником Офиса президента Украины. Я считаю, что это уважаемый человек в стране. Поэтому я поддерживаю эту кандидатуру и ценю вашу поддержку моего списка», — сказал глава ФИДЕ.

Позднее организация официально опубликовала состав совета на 2026–2030 годы. Подоляк вошёл в число вице-президентов, назначенных непосредственно Турловым. Ещё одним заместителем стал бывший министр спорта России Павел Колобков, которого Генассамблея избрала голосованием.

Федерация шахмат Украины выступила против обоих назначений и обратилась в СБУ с требованием дать действиям Подоляка правовую оценку. Организация также заявила, что не уполномочивала его представлять украинское шахматное сообщество в ФИДЕ.

Турлов возглавил Международную шахматную федерацию 26 сентября, получив во втором туре выборов 110 голосов. Бизнесмен находится под санкциями Украины, введёнными в 2022 году.

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Ранее Life.ru рассказывал о конфликте Федерации шахмат Украины с Подоляком и Турловым. Тогда организация выступила против включения советника офиса Зеленского в руководство ФИДЕ и утверждала, что не давала согласия на его выдвижение.

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Анастасия Никонорова
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