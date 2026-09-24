Ход Подоляком: Советника Зеленского обвинили в рейдерском захвате Федерации шахмат Украины

Федерация шахмат Украины обвинила советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка и бизнесмена Тимура Турлова в попытке рейдерского захвата организации. Поводом стало приглашение советника офиса президента в руководство Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

История началась с публикации Турлова в соцсети X. Предприниматель, ранее имевший российское гражданство и находящийся под украинскими санкциями с 2022 года, предложил Подоляку войти в его команду в случае победы на выборах главы ФИДЕ. Тот охотно согласился, поддержав реформаторские планы кандидата.

Однако украинские шахматные функционеры выступили против этой инициативы. По их словам, претендент на руководящую должность должен получить официальное представление национальной федерации. Между тем согласия на участие Подоляка в команде Турлова организация не давала.

«Согласно уставу FIDE, включение представителя страны в руководство организации требует выдвижения от национальной шахматной федерации той страны, которую этот человек представляет. Таким образом, действия Турлова и Подоляка сводятся лишь к переписке двух частных лиц в соцсетях. Эти действия незаконны и представляют собой попытку рейдерского захвата ФШУ», — говорится в заявлении ФШУ.

Представители объединения призвали вмешаться в ситуацию лично Зеленского, руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова*, премьер-министра Сергея Корецкого и министра спорта Матвея Бедного.

Ранее Life.ru сообщал о включении другого кандидата на пост главы ФИДЕ Вадима Розенштайна в базу украинского сайта «Миротворец**». Немецкому предпринимателю приписали поддержку российской военной операции. Выборы руководителя Международной шахматной федерации назначены на 26 сентября в Самарканде, где также проходит Всемирная шахматная олимпиада.

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