Кремль сожалеет об отказе FIDE вернуть российских шахматистов на турниры

Пресс-секретарь Дмитрия Пескова заявил, что Москва глубоко сожалеет о решении Генассамблеи FIDE, которое не позволяет российским шахматистам вернуться к мировым состязаниям. Однако Россия уверена, что методичная работа с FIDE позволит сломить объединение в свою сторону.

«Мы не скрываем своего сожаления в связи с тем, что наша сборная не получила права вернуться в ФИДЕ. Но уверены, что в результате последовательной, методичной, спокойной работы с ФИДЕ нам удастся это возвращение гарантировать уже в обозримом будущем», — сказал представитель Кремля.

Песков также напомнил, что бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации, а значит он приложит усилия к изменению решения по шахматистам из РФ.

Напомним, российская шахматная федерация останется отстранённой от международных соревнований. Такое решение приняла генассамблея организации, заседание которой прошло в Самарканде. Восстановить членство ФШР предлагали сразу несколько национальных федераций — Армении, Белоруссии, Кубы и Никарагуа. Однако при голосовании эти инициативы поддержки не получили: большинство делегатов высказались против.