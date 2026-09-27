FIDE отказалась возвращать Россию вопреки поддержке союзников

Российская шахматная федерация останется отстранённой от международных соревнований. Такое решение приняла генассамблея организации, заседание которой идёт в Самарканде.

Восстановить членство ФШР предлагали сразу несколько национальных федераций — Армении, Белоруссии, Кубы и Никарагуа. Однако при голосовании эти инициативы поддержки не получили: большинство делегатов высказались против.

Глава FIDE Тимур Турлов на ассамблее пояснил, что организация обязана исполнять предписания Спортивного арбитражного суда.

«Мы должны следовать решениям CAS. При этом, я надеюсь, что мы сможем найти выход из сложившейся ситуации и однажды ФШР вернётся в полных правах, когда будут выполнены условия CAS», — заявил он, как передаёт корреспондент ТАСС.

Отстранение российской федерации было введено ранее решением совета FIDE. Причиной назвали невыполнение требований, установленных Спортивным арбитражным судом.

Ранее Life.ru рассказывал, что совет FIDE не допустил российские сборные до Всемирной шахматной олимпиады 2026 года в узбекском Самарканде. Об этом сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв, подтвердив, что ни мужской, ни женской команды на турнире не будет. По его словам, вопрос вынесли на рассмотрение по инициативе временно исполняющего обязанности президента федерации Вишванатана Ананда. Представитель ФШР раскритиковал итог голосования, отметив, что часть членов совета выступала за то, чтобы отделить спорт от политики.