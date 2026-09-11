В Москве запретили деятельность таксистов-«зазывал» у аэропортов и вокзалов

В Москве начал действовать запрет на навязчивое предложение услуг такси у аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Соответствующий приказ вступил в силу в сентябре, сообщил столичный Дептранс.

Ограничение касается водителей, которые самостоятельно ищут пассажиров и предлагают им поездку вне специально отведённых мест. На работу легальных перевозчиков и заказ машины через агрегаторы правило не распространяется.

При этом отдельную административную ответственность за деятельность зазывал ещё предстоит закрепить в КоАП Москвы. Необходимые поправки власти планируют внести в ближайшее время.

По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, нововведение должно снизить риск обмана пассажиров и сделать поездки безопаснее. Ранее проблему обсуждали в Мосгордуме и на Международном Евразийском форуме «Такси».

Аналогичные ограничения уже действуют в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и ряде других регионов, добавили в ведомстве.

С начала месяца в России также изменились общие правила перевозок в такси и общественном транспорте. Пассажирам стали доступны новые способы оплаты и подтверждения льгот, а перевозчиков обязали размещать дополнительные сведения об условиях поездки.