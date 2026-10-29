В Мурманской области из-за задымления на руднике эвакуировали 79 человек

В Мурманской области из-за задымления на руднике «Северный» эвакуировали 79 человек. Происшествие случилось в городе Заполярном, на предприятии Кольской горно-металлургической компании. Погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сигнал о происшествии поступил спасателям 29 октября в 06:05. Задымление обнаружили в конвейерном уклоне подземной выработки на отметке минус 800 метров.

К месту происшествия направили отделение Печенгского отдельного горноспасательного взвода в составе шести специалистов и одной единицы техники.

По прибытии спасатели подтвердили наличие дыма в выработке, однако открытого горения не обнаружили. К ликвидации происшествия привлечены шесть человек и одна единица техники.

Ранее Life.ru сообщал, что суд в Воркуте приостановил на 90 суток работы в двух блоках шахты «Комсомольская». Причиной стало превышение допустимой концентрации угарного газа в подземных выработках. Работников эвакуировали на поверхность, пострадавших не было.