Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября, 07:03

В Мурманской области из-за задымления на руднике эвакуировали 79 человек

Обложка © МЧС России

Обложка © МЧС России

В Мурманской области из-за задымления на руднике «Северный» эвакуировали 79 человек. Происшествие случилось в городе Заполярном, на предприятии Кольской горно-металлургической компании. Погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сигнал о происшествии поступил спасателям 29 октября в 06:05. Задымление обнаружили в конвейерном уклоне подземной выработки на отметке минус 800 метров.

К месту происшествия направили отделение Печенгского отдельного горноспасательного взвода в составе шести специалистов и одной единицы техники.

По прибытии спасатели подтвердили наличие дыма в выработке, однако открытого горения не обнаружили. К ликвидации происшествия привлечены шесть человек и одна единица техники.

7 нужных профессий, где здоровье сгорает быстрее зарплаты, а героизм остаётся незамеченным
7 нужных профессий, где здоровье сгорает быстрее зарплаты, а героизм остаётся незамеченным

Ранее Life.ru сообщал, что суд в Воркуте приостановил на 90 суток работы в двух блоках шахты «Комсомольская». Причиной стало превышение допустимой концентрации угарного газа в подземных выработках. Работников эвакуировали на поверхность, пострадавших не было.

Больше новостей об авариях на промышленных предприятиях, эвакуациях и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александр Блинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar