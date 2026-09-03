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Опубликовано 3 сентября, 08:16

В Мюнхене территорию оборонной компании забросали коктейлями Молотова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FooTToo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FooTToo

На территорию строительной площадки у штаб-квартиры технологического и оборонного концерна Rohde & Schwarz в Мюнхене ночью бросили зажигательные устройства. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, очевидец заметил неизвестных, которые выбросили снаряды из автомобиля, и вызвал полицию. Один из них вызвал возгорание возле строительных контейнеров, однако пожар вскоре потушили. Второе устройство удалось обезвредить до начала пожара.

Правоохранители задержали по подозрению в нападении 28-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Оба задержанных — граждане Болгарии. Немецкие власти рассматривают произошедшее как теракт.

Rohde & Schwarz специализируется на электронном испытательном оборудовании, телерадиовещании, кибербезопасности, радиомониторинге и радиолокации. Компания также производит системы связи для Бундесвера.

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Ранее трое мужчин в масках подожгли два автомобиля у свадебного зала Royal Shalimar в Бирмингеме и бросили в сторону здания бутылки с зажигательной смесью. Нападавшие скрылись на белом Volkswagen Golf, никто из находившихся на месте не пострадал, сообщила полиция Уэст-Мидлендса.

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Дарья Денисова
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