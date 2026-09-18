В национальных костюмах к ящикам: как встречают избирателей на участках Бурятии

Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встречают граждан в национальных костюмах. Об этом сообщили в Избирательной комиссии республики.

Члены избиркомов Бурятии встречают избирателей в национальных костюмах. Фото © VK / Избирательная комиссия Республики Бурятия

«В дни голосования на некоторых избирательных участках члены комиссий встречают избирателей в национальных костюмах. Эта инициатива стала яркой особенностью текущей избирательной кампании и проходит в рамках Года единства народов России», — говорится в сообщении избиркома.

В комиссии отметили, что такая форма помогает создать на участках праздничную атмосферу и подчеркнуть связь с культурными традициями народов республики.

Голосование на выборах депутатов Госдумы проходит с 18 по 20 сентября. В Бурятии работают 813 участковых избирательных комиссий, участки открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее Life.ru рассказывал о старте трёхдневного голосования на выборах в Госдуму. Участки начали работу 18 сентября, а основной день голосования назначен на 20 сентября.