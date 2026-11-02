На советском воинском кладбище «Эревелд» в Нидерландах могут установить дополнительные камеры видеонаблюдения после второго нападения вандалов за четыре месяца. Власти городов Амерсфорт и Лёсден готовят меры безопасности, которые должны предотвратить новые случаи осквернения захоронений.

Муниципалитеты выступили с совместным заявлением, в котором осудили произошедшее. По их мнению, повторное нападение показывает, что речь уже не идёт о случайном происшествии. Особое возмущение представителей местных властей вызвали содержание надписей и неуважение к памяти погибших.

Последний инцидент произошёл 31 октября. Неизвестные оставили надписи чёрной и красной краской на обелиске, мемориальной стене и прилегающих сооружениях. Некоторые граффити содержали политические лозунги. На место прибыли сотрудники полиции и криминалисты.

Предыдущее нападение произошло 10 июля. Тогда злоумышленники испортили около 150 надгробий, а также памятную стелу и стену памяти. Несмотря на расследование, установить виновных не удалось.

Теперь кладбище временно закрыто для посетителей. На территории идут восстановительные работы, а муниципальные власти обсуждают дополнительные способы защиты памятного комплекса.

Руководитель фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг назвал повторное осквернение трагичным событием. Он подчеркнул, что подобные действия причиняют боль не только родственникам погибших, но и всем, кто занимается сохранением исторической памяти.

На территории «Эревелда» покоятся 865 человек из Советского Союза, погибших во время Второй мировой войны. Среди них — военнослужащие, оказавшиеся в немецком плену. Мемориал остаётся одним из мест памяти о советских жертвах нацистских преследований в Нидерландах.

После повторного осквернения кладбища советских воинов российское посольство потребовало от властей Нидерландов провести полноценное расследование. Как сообщал Life.ru 1 ноября, дипломаты призвали найти виновных и принять меры для защиты мемориала. В дипмиссии подчеркнули, что после июльского нападения злоумышленников так и не установили, а предпринятых мер безопасности оказалось недостаточно для предотвращения нового инцидента.