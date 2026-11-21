В Нигерии перевернулось судно с участниками похорон, десятки людей пропали
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На юге Нигерии перевернулось пассажирское судно, которое везло людей на похороны. Число погибших предположительно достигло 50 человек, сообщает нигерийская газета The Guardian. Катастрофа произошла в штате Байелса.
По сведениям издания, в морг доставили более 50 тел, однако точное число жертв пока не подтверждено. Спасатели продолжают искать пропавших пассажиров. Очевидцы связывают крушение с перегрузкой судна.
Перегруженное судно с сотнями людей затонуло в Нигерии. Видео © X / NigerDeltaDavido
Данные о последствиях катастрофы расходятся. Полиция сообщила о четырёх погибших и 24 спасённых. Местные жители утверждают, что на борту находились не менее 300 человек, но официального подтверждения этой цифры нет.
Ранее Life.ru сообщал, что 16 ноября у берегов Болгарии затонул сухогруз BETUL 8 с грузом пшеницы весом около трёх тысяч тонн. Спасатели эвакуировали всех 12 членов экипажа — граждан Турции и Азербайджана. Моряки некоторое время находились в холодной воде, но серьёзных травм не получили. Перед крушением на судне произошёл взрыв. Среди возможных причин называли подрыв на морской мине и атаку беспилотника.
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