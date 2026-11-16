Все 12 членов экипажа грузового судна BETUL 8, затонувшего в Чёрном море у побережья Болгарии, спасены. Среди моряков оказались восемь граждан Турции и четверо граждан Азербайджана. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на местные власти.

К операции также привлекли два вертолёта Cougar и самолёт Су-25 болгарских ВВС. Спасателям удалось эвакуировать всех моряков на вертолёте и доставить их на берег. Серьёзных травм никто не получил. При этом члены экипажа сильно замёрзли во время ожидания помощи.

Кораблекрушению предшествовал взрыв. Причины происшествия устанавливаются. В числе рассматриваемых версий — подрыв на морской мине или атака беспилотника. Специалисты также проверяют возможные экологические последствия крушения. В район затопления направлено военное судно, экипаж которого должен оценить наличие загрязнения морской акватории.