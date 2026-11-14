Три человека погибли при крушении лодки на разлившейся реке Сквамиш в канадской провинции Британская Колумбия. Судно предположительно столкнулось с неизвестным препятствием, после чего пассажиры оказались в воде. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Авария произошла 12 ноября во время сильных дождей и паводка. На борту находились около восьми человек. Нескольким удалось выбраться из воды, остальных спасли прибывшие на место специалисты.

Первоначально полиция сообщала о двух погибших и одном пропавшем без вести. Однако 13 ноября спасатели обнаружили тело третьего человека.

Поисковую операцию серьёзно осложнила непогода. Из-за проливных дождей уровень воды в реке резко поднялся, а течение стало опасным даже для спасателей. Кроме того, паводок размыл часть дороги, ведущей к месту происшествия.

Ранее Life.ru рассказывал о столкновении скоростного катера с рыболовецким судном в Таиланде. Авария произошла 9 ноября неподалёку от пирса Бали Хай в Паттайе. На борту катера находились 27 пассажиров. После столкновения плавсредство получило серьёзные повреждения и начало тонуть. Пострадали девять человек, включая двух россиянок и гражданку Украины. Всех пострадавших доставили в больницы.