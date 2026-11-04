Мощное наводнение в американском штате Колорадо смыло целый жилой дом, который течение унесло по реке и с силой ударило о пешеходный мост. От столкновения здание развалилось на части, а его обломки понесло дальше по воде. Момент разрушения попал на видео.

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Происшествие случилось 2 ноября в городе Пагоса-Спрингс, где после продолжительных ливней из берегов вышла река Сан-Хуан. Поток подмыл берег, на котором стоял дом, сорвал строение с основания и понёс вниз по течению. Несколько мгновений здание оставалось практически целым, однако удар о мост оказался разрушительным.

Очевидцем стал местный житель Бен Дозьер, который снял происходящее на телефон. Мужчина рассказал журналистам, что находился у себя дома, когда услышал сильный шум со стороны реки. Выйдя посмотреть, он увидел, как соседнее здание сползает в воду. По его словам, грохот был оглушительным.

Разрушительное наводнение затронуло и другие районы юго-западного Колорадо. В Пагоса-Спрингс уровень реки Сан-Хуан вечером 1 ноября достиг примерно 5,1 метра, приблизившись к историческому максимуму 1911 года. Вода затопила улицы, повредила здания и дорожную инфраструктуру.

В округе Арчулета власти объявили обязательную эвакуацию жителей низинных районов. Из-за угрозы разрушения закрыли несколько мостов, включая переправу на федеральной трассе US 160. Спасатели и сотрудники Национальной гвардии обходили дома, проверяя, не остались ли внутри люди, которым требуется помощь.

Особенно серьёзно пострадала дорожная сеть. По данным транспортного департамента Колорадо, паводки размыли участки нескольких автомагистралей, а в отдельных местах полностью уничтожили дорожное полотно. На трассе US 160 повреждения зафиксировали сразу на нескольких участках между Дуранго и Саут-Форком. Часть дорог потребует не обычного ремонта, а полноценного восстановления.

С разрушительными последствиями сильных ливней Соединённые Штаты сталкивались и ранее в этом году. Так, в августе в американском штате Индиана мощные штормы и последовавшие наводнения унесли жизни не менее семи человек, затопили жилые дома и дороги, а также оставили без электричества свыше 125 тысяч потребителей.

Стихия обрушилась на регион 11 августа. В отдельных районах порывы ветра превышали 44 метра в секунду, а уровень воды в реках побил рекорд, державшийся с 1913 года. Спасателям пришлось эвакуировать жителей затопленных населённых пунктов. Восстановление инфраструктуры продолжалось и после того, как вода начала отступать.