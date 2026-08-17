Смертельный шторм оставил Индиану с семью погибшими и массовым блэкаутом

Не менее семи человек погибли в американском штате Индиана из-за мощных штормов и последовавших наводнений. Непогода обрушилась на регион ещё 11 августа, сообщает The New York Times.

Возраст жертв — от четырёх до 86 лет. Стихия затронула сразу несколько округов, спасателям пришлось эвакуировать жителей из затопленных районов.

В отдельных районах порывы ветра превышали 44 м/с. Ливни также привели к резкому подъёму рек: уровень воды побил рекорд, державшийся с 1913 года.

Наводнение затопило дороги и жилые дома. В наиболее пострадавших районах вода постепенно начинает отступать, однако восстановительные работы продолжаются.

Масштабные перебои возникли и с электроснабжением. Без света в Индиане остаются более 125 тысяч потребителей.

Накануне Life.ru сообщал, что из-за ураганов и наводнений без электричества остались более 280 тысяч жителей США. Помимо Индианы, масштабные отключения произошли на Гавайях, где сильнее всего пострадали округа Гонолулу и Мауи.