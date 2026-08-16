Ураган и наводнения оставили без света более 280 тысяч американцев

Непогода оставила без света более 280 тысяч американцев: масштабные перебои с электричеством наблюдаются в штатах Индиана и Гавайи. Как сообщает сервис Poweroutage, наиболее сложная ситуация сложилась на Гавайских островах. Из-за разрушительного урагана «Лала» к 19:24 мск обесточенными оказались свыше 150 тысяч домовладений, причём больше всего пострадали округа Гонолулу, Мауи и Гавайи.

В Индиане наводнение оставило без связи более 130 тысяч человек. Ранее аналогичные проблемы возникли на Гавайях, где ураган «Лала» обесточил дома 60 тысяч местных жителей. На фоне этих событий губернатор Индианы Майк Браун заявил, что Дональд Трамп пообещал оказать поддержку штату и одобрить введение федерального режима ЧС, что позволит ускорить помощь пострадавшим.

Тем временем число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 51, пострадали более 100 человек. По информации AP, стихия разрушила свыше 900 зданий и повредила 450 домов. Около 5 тысяч жителей вынуждены были покинуть свои жилища.