Грузовое судно BETUL 8 с 12 моряками на борту перевернулось и затонуло в Чёрном море неподалёку от побережья Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение, а портал Maritime.bg уточняет, что происшествие случилось в исключительной экономической зоне страны.

По предварительным данным, экипаж успел перебраться на спасательные плоты. Информация о дальнейшей судьбе моряков пока не поступала.

Сигнал бедствия приняли в Морском спасательном координационном центре Варны в 09:15 по местному времени (10:15 мск). В сообщении говорилось, что судно тонет примерно в 40 морских милях к юго-востоку от мыса Калиакра.

На помощь морякам направили четыре корабля Противоминной военно-морской группы в Чёрном море. В операции задействованы два болгарских судна, а также по одному кораблю Румынии и Турции.

К поисково-спасательным мероприятиям подключили авиацию — два вертолёта Cougar и самолёт Су-25. Координацией занимается болгарская Морская администрация.

Известно, что BETUL 8 ходило под флагом Сомали и направлялось из румынского города Тулча в Египет с грузом пшеницы. Причины кораблекрушения пока не установлены.