Танкер Atlantic Asphalt столкнулся с речным круизным судном American Heritage в порту Нового Орлеана в американском штате Луизиана. На борту пассажирского теплохода находились 129 пассажиров и члены экипажа. На месте развёрнута спасательная операция, сообщает телеканал Fox 8 со ссылкой на администрацию порта.

Танкер протаранил круизное судно. Видео © X / Impacts TV

Авария произошла 13 ноября около 12:30 по местному времени на реке Миссисипи. В момент столкновения American Heritage стоял у причала. Судно пришвартовалось примерно за два часа до происшествия, чтобы пассажиры могли сойти на берег.

По информации портовых властей, танкер врезался в стоявший у берега теплоход. После столкновения к месту ЧП направили экстренные службы. Спасатели приступили к эвакуации людей, которых доставляют в административное здание порта.

Первоначально американские СМИ сообщали, что на круизном судне находились около 150 человек. Позднее администрация порта уточнила количество пассажиров — 129, не считая членов экипажа.

Информация о пострадавших и возможных погибших уточняется. Причины столкновения пока не установлены, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Life.ru рассказывал о столкновении круизного лайнера с контейнеровозом в немецком порту Бремерхафен. Во время отхода от причала пассажирское судно Mein Schiff 3 врезалось в грузовой корабль, повредив его корпус примерно на десять метров. Никто не пострадал, а одной из возможных причин аварии называли сильный штормовой ветер.