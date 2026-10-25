В Германии круизный лайнер протаранил контейнеровоз, корпус пробит на 10 метров

Круизный лайнер Mein Schiff 3 столкнулся с контейнеровозом при выходе из порта Бремерхафена на севере Германии. В результате аварии корпус грузового судна получил повреждение длиной около десяти метров. Об этом сообщает немецкая газета Nordsee-Zeitung.

Круизный лайнер столкнулся с контейнеровозом в Германии. Видео © TikTok / EmirElis

«Круизный лайнер Mein Schiff 3 вечером столкнулся с контейнеровозом при отходе от причала в Бремерхафене», — говорится в публикации.

По информации издания, происшествие случилось во время отшвартовки пассажирского судна. Лайнер начал отходить от причала, однако в процессе маневрирования столкнулся с находившимся поблизости контейнеровозом.

В результате удара в корпусе грузового судна появилась трещина протяжённостью около десяти метров. Немецкий таблоид Bild уточняет, что никто из находившихся на кораблях людей не пострадал.

Предварительной причиной столкновения могли стать сложные погодные условия. По данным Nordsee-Zeitung, в момент происшествия в порту наблюдались сильные порывы штормового ветра. Они могли затруднить управление круизным лайнером при отходе от причала.

Ранее у побережья Норвегии столкнулись два грузовых судна и нефтяной танкер. Авария произошла ночью в Валдерхауг-фьорде неподалёку от города Олесунн. Сигнал бедствия спасательные службы получили около 01:37 по местному времени. Все три корабля находились в движении, причём два следовали на север, а третий направлялся на юг. После столкновения суда получили повреждения, в одно из них начала поступать вода. На место направили спасательный вертолёт, корабль норвежских ВМС и морских спасателей. Обошлось без пострадавших и эвакуации экипажей. Два судна самостоятельно добрались до причала, а третье осталось на якоре.