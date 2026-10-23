Появилось видео затонувшего после атаки дрона сухогруза у берегов Румынии
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Появилось видео затопленного торгового судна Khoryv, предположительно атакованного беспилотником в Чёрном море неподалёку от Румынии. На кадрах видна лишь небольшая часть перевернувшегося корпуса, выступающая над водой. В результате происшествия один моряк погиб, ещё трое пропали без вести. Видеозапись распространило румынское издание Digi24.
Затопленное торговое судно Khoryv. Видео © Digi24
Сухогруз затонул примерно в 24 километрах от порта Констанца, за пределами территориальных вод страны. Он получил серьёзные повреждения, после чего на борту начался пожар. Экипаж успел передать сигнал бедствия.
«Торговое судно получило серьёзные повреждения и перевернулось, существовала непосредственная угроза затопления», — сообщили представители береговой охраны.
Поиски пропавших продолжаются, однако сильный ветер и плохая видимость не позволяют задействовать вертолёт. Обстоятельства предполагаемой атаки выясняются. Румынские ведомства первоначально не называли принадлежность беспилотника.
Напомним, что в Чёрном море у берегов Румынии затонул сухогруз Khoryv под флагом Коморских Островов. По данным Морской администрации страны, из 13 членов экипажа девятерых удалось спасти, один погиб, ещё трое пропали без вести. На борту находились десять украинцев и трое азербайджанцев.