Появилось видео затонувшего после атаки дрона сухогруза у берегов Румынии

Появилось видео затопленного торгового судна Khoryv, предположительно атакованного беспилотником в Чёрном море неподалёку от Румынии. На кадрах видна лишь небольшая часть перевернувшегося корпуса, выступающая над водой. В результате происшествия один моряк погиб, ещё трое пропали без вести. Видеозапись распространило румынское издание Digi24.

Затопленное торговое судно Khoryv. Видео © Digi24

Сухогруз затонул примерно в 24 километрах от порта Констанца, за пределами территориальных вод страны. Он получил серьёзные повреждения, после чего на борту начался пожар. Экипаж успел передать сигнал бедствия.

«Торговое судно получило серьёзные повреждения и перевернулось, существовала непосредственная угроза затопления», — сообщили представители береговой охраны.

Поиски пропавших продолжаются, однако сильный ветер и плохая видимость не позволяют задействовать вертолёт. Обстоятельства предполагаемой атаки выясняются. Румынские ведомства первоначально не называли принадлежность беспилотника.