В Нижегородской области сообщили о пострадавшей после атаки БПЛА
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В Нижегородской области женщина получила травмы в результате падения обломков беспилотника. В момент происшествия пострадавшая находилась в автомобиле, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«По уточнённой информации, в результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле», — написал глава области в соцсетях.
Информация о состоянии пострадавшей и характере полученных травм пока не приводится. Губернатор также не уточнил, в каком именно районе произошло падение обломков.
Ранее Life.ru сообщал о последствиях массированной атаки БПЛА на Нижегородскую область. По словам губернатора, ночью и утром 1 ноября над регионом уничтожили более сотни беспилотников. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Первоначально власти сообщали об отсутствии пострадавших, однако позднее информация была уточнена.