В Нижегородской области женщина получила травмы в результате падения обломков беспилотника. В момент происшествия пострадавшая находилась в автомобиле, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«По уточнённой информации, в результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле», — написал глава области в соцсетях.

Информация о состоянии пострадавшей и характере полученных травм пока не приводится. Губернатор также не уточнил, в каком именно районе произошло падение обломков.