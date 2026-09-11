В Новосибирске поставят рок-мюзикл по песням бойца СВО Сергея Нихаенко

Рок-мюзикл «Высота» по песням участника СВО Сергея Нихаенко поставят в Новосибирском музыкальном театре. Премьера запланирована на конец марта 2027 года, сообщил художественный руководитель театра Александр Новиков. Сам театр уже анонсировал предпремьерную презентацию проекта на 28 октября 2026 года.

Постановка расскажет о современном молодом поколении и выборе, который люди делают в сложных обстоятельствах. По словам Новикова, среди героев будут те, кто отправляется на СВО, ищет себя в мирной жизни или пытается «жить по правде».

«Спектакль будет о выборе», — объяснил худрук театра, передаёт ТАСС.

Сам Нихаенко активно участвует в создании мюзикла. Он попросил авторов обязательно добавить в сюжет любовную линию. Режиссёром станет Джемма Аветисян. За современное рок-звучание постановки будет отвечать новосибирская группа «Импульсы».

Песня «Высота» автобиографична. Нихаенко родом из ЛНР и в 2022 году ушёл добровольцем на фронт. Название композиции связано с реальной позицией, где находилось его подразделение. В 2025 году Нихаенко исполнил «Высоту» Владимиру Путину во время общения с участниками СВО. Позже композиция вошла в саундтрек военной драмы «Малыш».

Ранее Life.ru рассказывал о премьере фильма «Малыш», одним из главных саундтреков которого стала песня Сергея Нихаенко «Высота». Композиция основана на личном опыте музыканта, который сам участвовал в спецоперации. Позже песня прозвучала и в самой картине, посвящённой событиям в Донбассе.