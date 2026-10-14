В Новосибирске целая семья грибов проросла сквозь пол автобуса

В Новосибирске семья устричных вешенок выросла прямо из пола рейсового автобуса № 23. Необычную находку заметила местная жительница Ирина, опубликовавшая видео в соцсети Threads*.

В Новосибирске устричные вешенки проросли сквозь пол автобуса. Видео © Threads (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /akimenko.ir

Грибы обосновались под пассажирскими сиденьями, превратив городской транспорт в своеобразную передвижную грибницу. На кадрах видно, как целая семейка выглядывает из напольного покрытия. Автор ролика с юмором назвала автобус грибным и поделилась неожиданным открытием с пользователями Сети.

В комментариях тут же принялись шутить над необычным урожаем. Одни позавидовали новосибирскому сервису, ведь москвичам ради сбора грибов приходится несколько часов добираться до леса. Другие придумали находке название «подавтобусник».

«У грибов тоже есть свои дела, может в поликлинику поехали», — шутя предположили в комментариях.

Впрочем, нашлись и те, кого такая картина скорее насторожила. Пользователи отметили, что фанерный пол мог начать гнить, создав подходящие условия для роста грибов. Заодно комментаторы поинтересовались, насколько часто в салоне проводят уборку.

В сентябре 2026 года Life.ru публиковал результаты исследования о распространении плесени в российских квартирах. С такой проблемой в холодное время года сталкивались 24,5% опрошенных. Чаще всего обнаруживали в ванной комнате или туалете — 68%. По 36% замечали её у оконных откосов и на кухне, 16% — в углах комнат, 12% — на потолке. Реже плесень находили возле входной двери и под напольным покрытием.

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