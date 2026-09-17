В ОАЭ нашли погибшим пропавшего российского моряка с танкера Hercules Star
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Власти ОАЭ обнаружили тело российского моряка, который ранее числился пропавшим без вести после происшествия с судном Hercules Star у берегов Дубая. Информацию подтвердили в генеральном консульстве России в Дубае и Северных Эмиратах.
Станислав. Фото © Telegram / SHOT
Сейчас проходят необходимые процедуры, после завершения которых тело передадут для репатриации в Россию. Дипломаты сообщили, что продолжают поддерживать связь с компетентными органами ОАЭ, представителями судоходной компании и родственниками погибшего.
Инцидент произошёл 9 сентября примерно в 44 километрах к северо-западу от Port Rashid у берегов Дубая. Hercules Star был на якорной стоянке, когда получил повреждения. Судно накренилось, вода залила корпус, после чего 46-летний Станислав из Калининграда пропал. Ранее в генконсульстве рассказывали, что судно получило серьёзные повреждения.
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