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Опубликовано 17 сентября, 14:48

В ОАЭ нашли погибшим пропавшего российского моряка с танкера Hercules Star

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Власти ОАЭ обнаружили тело российского моряка, который ранее числился пропавшим без вести после происшествия с судном Hercules Star у берегов Дубая. Информацию подтвердили в генеральном консульстве России в Дубае и Северных Эмиратах.

Станислав. Фото © Telegram / SHOT

Станислав. Фото © Telegram / SHOT

Сейчас проходят необходимые процедуры, после завершения которых тело передадут для репатриации в Россию. Дипломаты сообщили, что продолжают поддерживать связь с компетентными органами ОАЭ, представителями судоходной компании и родственниками погибшего.

Пятый день без вестей: Российского моряка ищут после удара по танкеру у берегов ОАЭ
Пятый день без вестей: Российского моряка ищут после удара по танкеру у берегов ОАЭ

Инцидент произошёл 9 сентября примерно в 44 километрах к северо-западу от Port Rashid у берегов Дубая. Hercules Star был на якорной стоянке, когда получил повреждения. Судно накренилось, вода залила корпус, после чего 46-летний Станислав из Калининграда пропал. Ранее в генконсульстве рассказывали, что судно получило серьёзные повреждения.

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Андрей Бражников
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